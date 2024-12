Proximus augmente les tarifs de différents packs et d’options TV et mobile

Proximus augmentera au 1er janvier 2025 les tarifs de plusieurs de ses services, principalement en raison de l’inflation et d’une hausse de ses coûts, a justifié l’opérateur public.

Concrètement, les packs Flex, qui combinent différents services de télécoms (internet, téléphonie mobile, téléphonie fixe et/ou télévision), seront en moyenne trois euros plus chers chaque mois. L’abonnement internet seul grimpera également de un à deux euros.

Les options en TV (pour le sport, le cinéma ou l’avance rapide en cas de replay) seront plus chères de un à deux euros par mois aussi.

La hausse des tarifs sera moindre au niveau des abonnements mobiles, alors que les prix hors forfait de certains appels, SMS et des données mobiles dans l’Union européenne seront plus élevés. Enfin, le prix du Daily Roaming Pass, permettant de téléphoner et de surfer hors de l’Europe, grimpera de 1,54 euro par mois.

Toujours dans le groupe Proximus, la marque Mobile Vikings a récemment annoncé qu’elle double les données mobiles disponibles dans ses abonnements, sans en changer le prix.