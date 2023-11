Envoyer des messages de l’iPhone aux téléphones Android sera plus facile

Apple va simplifier l’échange de messages textuels entre les iPhone et les appareils tournant sur le système d’exploitation Android de Google. C’est ainsi que les utilisateurs d’un iPhone pourront bientôt aussi envoyer des SMS à leurs contacts Android via une connexion Wi-Fi et pas uniquement via les réseaux mobiles.

La plus grande flexibilité lors de l’envoi de messages depuis un iPhone sera rendue possible du fait qu’Apple daigne enfin supporter la norme RCS (Rich Communication Services). Google exhorte Apple à le faire depuis des années, notamment via le site GetTheMessage, mais la marque à la pomme n’avait jusqu’à présent pas voulu s’écarter de sa propre technologie iMessage.

‘Meilleure interopérabilité’

Or Apple change maintenant son fusil d’épaule à ce sujet. S’adressant aux sites web TechRadar et 9to5Mac, un porte-parole de l’entreprise a déclaré que le support de RCS Universal Profile était prévu courant 2024. ‘Nous croyons que RCS offrira une meilleure interopérabilité par rapport aux SMS ou aux MMS. Cela se fera en plus d’iMessage qui, selon nous, reste l’expérience de messagerie la meilleure et la plus sécurisée qui soit pour les utilisateurs d’Apple.

En ajoutant RCS à l’iPhone, les utilisateurs d’Apple et d’Android pourront bientôt communiquer entre eux de manière beaucoup plus fluide. De cette façon, les deux parties recevront une confirmation de lecture et pourront bientôt également voir quand l’autre sera en train de taper sur son clavier. Un avantage supplémentaire de RCS est que cette technologie peut mieux gérer les photos, vidéos et enregistrements audio à des résolutions supérieures, ainsi que les fichiers plus volumineux de manière générale.

On ignore pourquoi Apple décide soudainement d’intégrer RCS. C’est peut-être dû au fait que de plus en plus de pouvoirs publics et d’instances de régulation scrutent l’entreprise, en partie à cause de services tels que l’App Store et iMessage qui laisseraient trop peu de place aux alternatives. Cette décision pourrait donc être considérée comme un signe de bonne volonté en vue d’améliorer la compatibilité avec d’autres produits du marché.