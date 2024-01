Mobile Vikings offrira désormais un pack de données mobiles plus volumineux

L’opérateur virtuel Mobile Vikings a aujourd’hui même actualisé ses abonnements mobiles. Désormais, les abonnés recevront chaque mois davantage de données mobiles, sans aucun supplément financier. En ce qui concerne la formule la moins chère, la quantité de données sera même doublée.

La mise à niveau est automatique et s’applique à toutes les formules mobiles (voir le tableau ci-après). L’ancien abonnement à 12 euros bénéficiera d’1 giga-octet supplémentaire par mois (et passera de 4 à 5 Go), mais il ne sera plus disponible pour les nouveaux clients à partir du 24 janvier. Les abonnés existants pourront le conserver s’ils le souhaitent, mais pour trois euros de plus par mois, ils peuvent désormais consommer 15 giga-octets, soit trois fois plus. Et si 4 Go par mois suffisent effectivement, il est alors possible d’adopter la nouvelle formule à 10 euros.

Les abonnés Mobile Vikings seront automatiquement transférés vers le plan tarifaire le plus avantageux pour eux au début de la nouvelle période de facturation et ce, sur base de leur plan tarifaire actuel. Rien ne change pour les Vikings disposant d’une carte de recharge.