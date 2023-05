Mobile Vikings introduit des abonnements 5G

L’opérateur virtuel Mobile Vikings propose depuis mardi des abonnements mobiles via le réseau rapide 5G. Les prix débutent à 15 euros par mois pour 10 Go de données et les appels illimités. Parallèlement, l’opérateur rafraîchit quelques autres abonnements mobiles proposant un supplément de données sans augmentation de prix.

L’offre 5G de Mobile Vikings résulte de l’intégration en cours au sein du groupe Proximus. ‘A présent que les derniers éléments du réseau de base ont migré, nous pouvons pleinement nous appuyer sur la puissance technologique du groupe’, peut-on lire dans un communiqué de presse.

Les clients possédant un abonnement à 15, 20 ou 29 euros par mois pourront désormais sans frais supplémentaires se connecter au réseau 5G, là où il est disponible, à condition évidemment de posséder un smartphone compatible. Attention: les abonnements les moins chers (à 10 et 12 euros par mois) sont exclus, tout comme les utilisateurs disposant d’une carte prépayée.

Pas la même vitesse pour tout un chacun

Tous les clients Mobile Vikings ne surferont du reste pas à la même vitesse sur le réseau 5G: les formules à 15 et à 20 euros (offrant respectivement 10 et 20 Go de données) pourront atteindre 150 Mbps, alors que les clients ayant souscrit l’abonnement le plus cher à 29 euros et 70 Go de données pourront compter sur des vitesses jusqu’à 500 Mbps. C’est encore et toujours sensiblement plus lent que chez Proximus, où la formule la plus coûteuse à 49,99 euros par mois permet d’atteindre des vitesses d’1 Gbps.

Plusieurs plans tarifaires de Mobile Vikings ont en mars fait l’objet d’un supplément de données (cf. ci-dessous).