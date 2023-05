L’UE prévoit un câble internet à travers la mer Noire

Pour être moins dépendante de la Russie, l’UE entend déployer un câble sous-marin vers la Géorgie.

Selon le Financial Times, le projet est évalué à 45 millions d’euros et consiste en un câble internet d’une longueur de 1.100 kilomètres entre l’UE et la Géorgie installé dans les eaux internationales de la mer Noire.

La Géorgie jouxte la Russie au nord, et la Turquie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sud, avec la mer noir à l’ouest. Le projet de déployer un tel câble existe depuis 2021 déjà, mais s’est accéléré suite à l’invasion russe de l’Ukraine.

Le câble est destiné non seulement à amplifier la connectivité de la Géorgie, mais aussi celle de l’ensemble du Caucase. Aujourd’hui, une grande partie de cette connectivité transite par la Russie, mais il n’est pas impensable que cette dernière perturbe ou intercepte ces connexions.