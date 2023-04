L’IBPT attribue un spectre supplémentaire à ASTRID

Le régulateur télécom IBIPT a alloué des portions de la bande 700 MHz au réseau des services d’urgence.

La bande 700 MHz avait été mise aux enchères en 2022. Citymesh, Telenet, Orange et Proximus avaient à cette occasion acquis un spectre dans le cadre de l’enchère 5G. Il est question ici d’une basse fréquence pour la 5G permettant de couvrir d’assez grandes zones.

Mais la bande complète, allant de 694 à 791 MHz, n’est pas totalement utilisée. Aux extrémités du spectre, l’IBPT garde libre ce qu’on appelle une bande de sécurité. Les deux bandes principales (l’une pour la liaison montante/envoi et l’autre pour la liaison descendante/réception) sont aussi séparées par un espace appelé duplex, où les opérateurs ne sont pas autorisés à être actifs. Ces limites doivent notamment restreindre les interférences entre les signaux.

Mais dans ces conditions techniques et opérationnelles, il est cependant possible d’encore attribuer un fragment de cet espace duplex et de la bande de sécurité pour ce qu’on appelle le PPDR (Public Protection and Disaster Relief), dont dépendent les services d’urgence. Ces derniers utilisent pour leur communication le réseau d’ASTRID, l’opérateur non commercial auquel peuvent recourir entre autres les pompiers et la police.

L’IBPT attribue donc à présent ce spectre supplémentaire à ASTRID et a publié une version provisoire de cette décision. Les opérateurs ont jusqu’au 5 mai pour réagir, ou pour faire appel après la décision finale.