Les ventes de smartphones de nouveau en baisse ces derniers mois

Les ventes mondiales de smartphones ont de nouveau régressé au cours du dernier trimestre, rapporte l’analyste de marché Canalys. La baisse d’1 pour cent est cependant moins importante que celles enregistrées au début de cette année et en 2022. Selon Canalys, les choses vont toutefois dans la bonne direction grâce à la reprise sur certains marchés et à une demande accrue de mises à niveau.

Le marché des smartphones est en recul depuis le début de l’année dernière. Les consommateurs dépensent moins d’argent dans ces produits en raison de la forte inflation et des craintes d’une récession. Le mois dernier, Canalys annonçait que les ventes de smartphones en Europe chuteraient de 13 pour cent cette année. Le volume de ventes augmentera encore de 7 pour cent l’année prochaine, prévoit l’analyste de marché. En 2024, 132 millions de smartphones devraient être vendus en Europe, selon toute attente.

Pénurie possible de composants

L’analyste Toby Zhu de Canalys voit désormais les fournisseurs se préparer à une demande accrue de smartphones. ‘Mais l’augmentation actuelle des commandes, combinée à une capacité de fourniture réduite, pourrait provoquer des pénuries de composants, mettant la pression sur le planning et la production’, prévient-il. Ces dernières années, de nombreux secteurs ont souffert de pénuries de micro-puces notamment. Cela a alors entraîné des délais de livraison plus longs.

Au dernier trimestre, les nouveaux appareils d’Apple et d’Huawei en particulier se sont bien vendus, rapporte Canalys. Peu de temps après le lancement de l’iPhone 15, Apple occupe toujours la deuxième place sur le marché des smartphones avec une part de 17 pour cent. Samsung est le numéro un du marché avec 20 pour cent, même si c’est moins que les 22 pour cent que possédait l’entreprise un an plus tôt. La chinoise Xiaomi occupe le troisième place avec une part de 14 pour cent du marché mondial.