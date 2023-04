Joachim Slabbaert dirige désormais Edpnet

A présent que l’opérateur alternatif Edpnet est tombé entre les mains de Proximus, c’est le directeur d’exploitation Joachim Slabbaert qui prend les rênes de l’entreprise.

Slabbaert travaille depuis plus de vingt ans déjà pour Edpnet. D’abord au helpdesk, puis comme CTO et, ces quatorze dernières années, comme Chief Operations Officer. Suite au récent rachat de l’entreprise par Proximus, le précédent propriétaire et CEO Philip Deutz s’en est allé et est donc remplacé par son successeur logique, Joachim Slabbaert.

Joachim Slabbaert

Dans la pratique, il n’y aura guère de changements, selon Slabbaert. ‘Pour moi, cela signifie surtout que je pourrai me concentrer davantage sur l’aspect financer. Un nouveau responsable financier va donc être engagé’, déclare-t-il. ‘De plus, nous nous focalisons actuellement très fort sur l’aspect opérationnel où nous devons remettre un certain nombre de choses sur les de rails.’

Russie

Il est entre autres question des opérations russes d’Edpnet. Par l’intermédiaire de son propriétaire précédent et jusqu’avant l’invasion russe en Ukraine, l’entreprise exerçait une activité de support à la clientèle basée à Saint-Pétersbourg. Celle-ci avait été interrompue depuis quelque temps, mais elle va être à présent restaurée, sauf qu’elle ne s’exercera plus en Russie même. Ce n’était du reste pas envisageable ni par le repreneur Proximus, ni par d’autres candidats au rachat.

‘La plupart des collaborateurs étaient des Néerlandais ou des Français qui y habitaient. Lors du déclenchement de la guerre, beaucoup d’entre eux ont toutefois fui la Russie. Nous sommes restés en contact avec eux pour qu’ils se remettent à travailler pour nous au départ de leur pays de résidence’, explique Slabbaert. En outre, Edpnet continue pour l’instant d’opérer de manière indépendante. L’entreprise est l’actionnaire, mais actuellement, l’opérateur poursuit sa propre existence et concurrence assez étonnamment les autres acteurs budgétaires sous l’égide de Proximus.