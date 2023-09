L’archipel d’Anguilla gagne des millions grâce aux noms de domaine .ai

L’archipel caribéen d’Anguilla gère le domaine internet .ai depuis environ trente ans. Il y a quelques années encore, les noms de domaine étaient principalement sollicités par un nombre restreint des moins de 20.000 habitants d’Anguilla. Mais les choses ont changé depuis l’explosion des startups de l’IA: rien que cette année, l’archipel a engrangé 30 millions de dollars (28 millions d’euros) grâce à des sites, dont le nom de domaine se termine par le suffixe .ai.

Anguilla, un archipel tropical des Caraïbes qui fait partie des territoires britanniques d’outre-mer, est surtout connu des touristes désireux de s’allonger sur une chaise longue dans le sable mou et de contempler la mer bleue. Mais l’île a soudainement trouvé une nouvelle source de revenus inattendue: lors de l’émergence d’internet au début des années 1990, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) lui a attribué le suffixe .ai.

Personne ne s’en souciait alors, surtout à une époque où le monde entier s’accaparait des domaines internet .com et .net. Mais depuis l’émergence des entreprises d’IA, les choses ont commencé à changer: ces entreprises n’ont d’yeux que pour un nom de domaine .ai. Rien que cette année, selon le gestionnaire du domaine .ai qui s’est confié au service d’informations américain Bloomberg, 287.432 enregistrements ont été effectués, soit plus du double de l’année dernière. Conjointement, ils rapportent donc environ 30 millions de dollars (28 millions d’euros) au trésor public.

Petits et grand acteurs

Cela témoigne d’un afflux important de start-ups spécialisées en intelligence artificielle, telles que Stability.ai et Character.ai. Mais les acteurs en place aiment aussi acquérir un nom de domaine sur l’île tropicale: en témoigne X.ai d’Elon Musk, alors que les départements IA d’acteurs majeurs tels que Google.ai, Facebook.ai et Microsoft.ai y regroupent également leurs efforts en matière d’intelligence artificielle.

Essor de ChatGPT

La plus forte hausse a débuté à la fin de l’année dernière, selon le registraire Vince Cate qui s’est confié à Bloomberg. Ce n’est pas une coïncidence depuis la percée de ChatGPT, un véritable ‘moment iPhone’ qui a soudainement conduit à une explosion de start-ups d’IA et à l’injection de milliards de nouveau capital risque. ‘C’est très différent ici depuis le 30 novembre’, conclut Cate.