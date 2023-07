La firme gantoise Nomeo autorisée à présent à vendre aussi des domaines .com

Nomeo s’est vu attribuer une accréditation ICANN. Cela signifie qu’à côté de Combell et de Nameweb, il y aura désormais un troisième ‘registrar’ dans notre pays, par l’intermédiaire duquel les entreprises (ou les personnes privées) pourront notamment enregistrer des domaines .com.

Vous pourrez donc dorénavant acheter via Nomeo les domaines .com les plus connus, mais aussi quelque 1.200 autres extensions de domaine. Ce n’est encore que la troisième entreprise à être autorisée à ce faire dans notre pays. L’agrément doit en effet émaner de l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), alias quasiment le principal régulateur internet. L’obtention de cet agrément n’est pas chose facile: Nomeo signale ainsi que l’ensemble du trajet lui a pris plus d’une année, en ce compris les nécessaires audits financiers et techniques.

Un fournisseur belge supplémentaire générera davantage de concurrence sur le marché local: même si les entreprises peuvent évidemment aussi acheter les domaines nécessaires auprès d’acteurs étrangers. ‘Mais le slogan ‘Achetez belge’ s’applique également aux services web’, déclare Bert Van Pottelberghe, directeur de Nomeo. ‘Depuis le corona, davantage d’entreprises ont choisi un partenaire belge plutôt qu’un étranger pour leur hébergement web, parce qu’elles profitent de services à la fois plus rapides et meilleurs’, ajoute encore Van Pottelberghe. Nomeo possède 8.000 clients environ et gère quelque 45.000 noms de domaine.