Amazon va faire envoyer dans l’espace des satellites internet par son rival SpaceX

Amazon a signé un contrat avec la firme spatiale SpaceX d’Elon Musk en vue de lancer des satellites pour son projet Kuiper. L’entreprise de vente en ligne et de technologies souhaite mettre en place un réseau de milliers de satellites pour proposer des services internet sur Terre, mais aura pour ce faire recours en partie à son principal concurrent. SpaceX a déjà lancé quelque cinq mille satellites dans l’espace pour son propre Starlink, afin de fournir également internet.

Amazon a lancé les deux premiers satellites de son projet Kuiper plus tôt cette année, mais cela aurait dû être fait beaucoup plus tôt. Le programme de satellites de la firme a en fait été considérablement retardé par une série de tests ratés et par d’autres problèmes techniques chez ses partenaires de lancement, notamment Blue Origin du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos.

Trois mille satellites

Une ancienne fusée Atlas V de Boeing et Lockheed Martin a finalement été utilisée pour le premier lancement. Mais il n’est pas possible d’envoyer de cette manière dans l’espace les plus de trois mille satellites prévus dans le cadre du projet Kuiper. Plus tôt cette année déjà, un actionnaire majeur s’était plaint qu’Amazon aurait dû envisager d’utiliser les fusées fiables de SpaceX pour ses lancements.

Et c’est ce qu’Amazon va désormais faire. Le contrat porte sur trois lancements avec des fusées Falcon 9, dont le premier devrait avoir lieu mi-2025. On ne connait pas le montant de l’accord conclu entre Amazon et SpaceX.