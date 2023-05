Internet haut débit en Flandre: feu vert européen à l’association Telenet-Fluvius

La Commission européenne, gardienne des règles de la concurrence, a donné son feu vert mercredi à Telenet et Fluvius pour le déploiement d’un nouveau réseau internet à haut débit en Flandre, basé sur la fibre optique.

L’opérateur de télécommunication et l’intercommunale avaient déclaré leur intention en octobre 2021, débouchant sur un accord contraignant en juillet 2022. L’espoir initial de Telenet était de lancer l’entreprise commune début 2023, mais elle l’a reporté à l’été.

L’Autorité belge de la Concurrence (ABC), qui se penchait sur le projet, a interrompu son enquête en avril après la présentation par les deux entités d’un train de mesures visant à résoudre le risque de conflits d’intérêts dans le déploiement du réseau. La Commission européenne en a pris bonne note.

Fluvius est aux mains des villes et communes du nord du pays, qui jouent un rôle important dans les procédures de permis et la coordination des travaux de réseaux. Elles jouent ce même rôle dans les projets du concurrent Proximus, qui a donc lancé une procédure devant le Conseil d’État contre Telenet et Fluvius, ce qui n’empêche pas ces dernières de lancer leurs activités.

“Netco”, nom provisoire de la nouvelle société d’infrastructure, vise à déployer la fibre optique sur 78% du territoire flamand d’ici 2038. L’investissement s’élève à 2 milliards d’euros. Son concurrent Proximus déploie la fibre optique depuis un certain temps déjà et vise une couverture de 95% de la Belgique d’ici 2032.