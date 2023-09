Selon une biographie, Musk aurait empêché à lui seul une attaque de drones ukrainiens

L’homme d’affaires Elon Musk aurait personnellement déjoué une attaque de drones ukrainiens l’année dernière. C’est ce que révèle une nouvelle biographie sur lui, en partie entre les mains de la chaîne d’informations CNN. Musk aurait secrètement ordonné l’interruption d’internet au-dessus de la Crimée, provoquant la perte de connexion des sous-marins ukrainiens sans pilote. En conséquence, les drones chargés d’explosifs se sont échoués sur la côte sans causer de dégâts.

Musk avait le pouvoir d’interrompre internet, parce que c’est sa société SpaceX qui fournit internet en Ukraine avec les satellites Starlink. Lorsque la connexion a été perturbée à plusieurs endroits en raison de l’invasion russe et de tous les bombardements qui ont suivi, Musk a décidé de rétablir le réseau en Ukraine avec Starlink.

Dans la nouvelle biographie, l’auteur Walter Isaacson écrit que Musk hésite depuis lors sur son rôle dans le conflit. ‘Comment suis-je entré dans cette guerre? Starlink n’était pas destiné aux guerres. Il s’agissait de permettre aux gens de regarder Netflix, de se détendre, de suivre des cours en ligne et de faire d’autres choses intéressantes et pacifiques.’

Peur des armes nucléaires

Musk aurait craint qu’une attaque de drones sur la Crimée ne suscite une réponse russe avec des armes nucléaires. Il y a eu certes des attaques régulières contre la péninsule annexée au cours de l’année écoulée, mais les inquiétudes d’Elon Musk ne se sont pas concrétisées. En février dernier, SpaceX avait également signalé avoir pris des mesures pour que l’Ukraine ne puisse plus utiliser la connexion pour les drones.

La biographie ‘Elon Musk’ sortira le 12 septembre. L’écrivain et journaliste Walter Isaacson a précédemment déjà rédigé des livres sur Albert Einstein, Steve Jobs et Benjamin Franklin, entre autres. De 2001 à 2003, il a été président et CEO de CNN.