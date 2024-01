Nokia investit 360 millions d’euros dans ses filiales allemandes

Nokia va injecter 360 millions d’euros dans ses filiales allemandes d’Ulm et de Nuremberg pour des projets impliquant la 5G et la 6G.

L’investissement, étalé sur quatre ans, proviendra tant de Nokia que du gouvernement fédéral allemand et de deux Länder.

L’argent sera principalement destiné aux développements intégrés de logiciels, de matériel et de ‘Systems-On-Chips’ (SOC) hautes performances basés sur un jumeau numérique. Ces développements seront par la suite utilisés dans la mise au point de produits radio (émetteurs) et optiques de Nokia axés sur la 5G Advanced et sur la future norme 6G.

Alors que le déploiement de la 5G bat son plein dans la plupart des pays européens, l’attention se porte désormais sur l’étape suivante: la 5G avancée permettant, entre autres, le tranchage (‘slicing’).

La 6G, elle, n’en est encore qu’à ses débuts: cette technologie sera disponible sur le marché vers 2030. Mais les fournisseurs de réseaux sont déjà en train d’effectuer de la recherche et des premiers tests en la matière. La 6G prendra forme dans les années à venir.

Dans le numéro du magazine Data News qui sortira à la fin de ce mois, vous en saurez plus sur la 5G Advanced en Belgique et sur ce qu’on peut attendre de la 6G.