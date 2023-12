L’équipementier en télécoms Ericsson décroche un contrat de 14 milliards aux Etats-Unis

L’équipementier en télécommunications suédois Ericsson a remporté un important contrat auprès de l’entreprise de télécommunications américaine AT&T, au détriment de son rival finlandais Nokia.

Les deux groupes veulent coopérer dans la rénovation et la numérisation du réseau. Le contrat s’étend sur cinq ans et représente un volume de 14 milliards de dollars (12,9 milliards d’euros), ont annoncé les entreprises lundi.

Ericsson devra moderniser les réseaux d’AT&T. L’accord stratégique prévoit la construction d’un réseau 5G basé sur le cloud avec une architecture ouverte. Cela devrait permettre aux développeurs de se faire concurrence pour la fourniture de composants, poursuit le communiqué. La plupart des réseaux actuels reposent en revanche sur une relation avec un seul fabricant.

AT&T est le troisième plus grand fournisseur de téléphonie mobile aux Etats-Unis, après T-Mobile US, filiale de Deutsche Telekom, et Verizon, et veut gagner du terrain avec son réseau modernisé.

Pour Ericsson, cette commande représente une étape importante dans le renforcement de ses liens avec AT&T. Les Suédois représentent en effet déjà environ deux tiers du réseau de l’opérateur américain, le dernier tiers étant détenu par Nokia.

Pour les Finlandais, la victoire de leur concurrent est un nouveau coup dur : selon les données du groupe, AT&T devrait représenter cette année entre cinq et huit pour cent du chiffre d’affaires net de l’activité réseau. Les pertes de chiffre d’affaires attendues devraient toutefois être en partie compensées par les mesures d’économie déjà annoncées, a fait savoir Nokia. En raison de problèmes dans son activité d’infrastructure 5G, Nokia avait en effet déjà annoncé en octobre qu’il supprimerait jusqu’à 14.000 emplois. Nokia perdait jusqu’à 10% en bourse ce mardi, tandis que son rival Ericsson gagnait plus de 8%.