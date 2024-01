Le réseau mobile de Proximus nettement plus rapide que ceux d’Orange et de Telenet

Le réseau de Proximus est quasiment cinquante pour cent plus rapide que ceux d’Orange et de Telenet/Base. Voilà ce qui ressort des chiffres du testeur de vitesses Ookla.

Ookla est l’entreprise à l’origine de Speedtest.net. Elle mesure les vitesses qu’elle collecte pour l’internet fixe et mobile, avant de les publier. Elle constate que la vitesse médiane de téléchargement mobile dans notre pays est de 72,44 Mbps (12,19 Mbps en upload) avec une latence de 25 millisecondes.

Il y a une différence significative par opérateur. C’est ainsi qu’Orange et Telenet/Base atteignent respectivement des vitesses de téléchargement médianes respectives de 60,44 et 60,13 Mbps. Proximus se distingue nettement avec 89,67 Mbps, soit près de la moitié en plus que ses concurrents.

Gand, la ville la plus rapide

Mais les chiffres d’Ookla ne s’arrêtent pas là. L’entreprise publie également les villes les plus rapides. On y apprend ainsi que Gand, quel que soit l’opérateur, dispose des connexions mobiles les plus rapides avec 168,89 Mbps en téléchargement et 19,22 Mbps en upload. Viennent ensuite Anvers (131,61 Mbit/s/17,92 Mbit/s) et Charleroi (70 Mbit/s/14,48 Mbit/s). Bruxelles n’arrive qu’en cinquième position avec 66,40 Mbps/11,98 Mbps.

Il nous faut cependant apporter ici quelques nuances. C’est ainsi que la vitesse dans une ville dépend aujourd’hui dans une large mesure du degré de déploiement par les opérateurs de leur réseau 5G. Là où la 5G n’est pas encore présente partout, la vitesse sera évidemment plus faible.

Bien que les mesures d’Ookla soient précises, il convient de tenir compte du fait qu’il s’agit de vitesses mesurées par les consommateurs eux-mêmes. Cela signifie que certains commencent à mesurer juste au moment où ils sentent que leur réseau bafouille, ou lorsqu’ils remarquent pour la première fois la présence d’un signal 5G.

Cependant, comme il en va de même pour tous les opérateurs, cela ne rend pas la mesure moins représentative. Mais il est possible que votre vitesse mobile individuelle soit de loin supérieure ou inférieure à la valeur médiane publiée par Ookla.