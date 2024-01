Le réseau fixe de Telenet plus de deux fois plus rapide que celui de Proximus

Quiconque surfe via le réseau fixe de Telenet, le fait généralement deux fois plus vite que chez Proximus. L’opérateur est également plus rapide qu’Orange, qui utilise pourtant le même réseau, pourquoi?

La vitesse de téléchargement médiane pour l’internet fixe est de 94,75 Mbps dans notre pays. En upload, il s’agit de 20,18 Mbps avec une latence de 12 millisecondes. Voilà ce qu’Ookla, l’entreprise à l’initiative de Speedtest.net, a déterminé sur la base des mesures de ses utilisateurs.

Si l’on considère la médiane, Telenet et Voo (désormais propriété d’Orange) se distinguent nettement. Chez Telenet, la vitesse de téléchargement est de 158,08, et chez Voo, elle est de 156,00 Mbps. Orange atteint 132,97 Mbps. Ce n’est que chez Proximus que cette valeur s’avère inférieure de plus de moitié: 64,81 Mbps.

Une différence étonnante dans la mesure où nous écrivions hier que Proximus est sensiblement plus rapide pour le réseau mobile. La médiane du réseau mobile de Proximus (89,67 Mbps) est même plus élevée que celle du réseau fixe.

Vitesse maximale et vitesse réelle

Quiconque connaît un peu les réseaux télécoms, sait qu’Orange utilise le réseau de Telenet en Flandre, et que Proximus investit massivement dans la fibre optique depuis plusieurs années déjà. Comment se fait-il alors qu’il y ait de si grandes différences entre les fournisseurs?

Plusieurs facteurs jouent un rôle à cet égard: les chiffres d’Ookla représentent les vitesses réelles mesurées, lorsqu’un utilisateur effectue un test de vitesse. Les résultats dépendent donc aussi de son abonnement. Si Telenet compte davantage de clients possédant un abonnement plus rapide, la vitesse y sera plus élevée. Les deux opérateurs proposent par exemple aussi des abonnements jusqu’à 1 Gbps, mais Telenet le fait depuis plus longtemps qu’Orange.

Chez Proximus, la situation est un peu incongrue. L’opérateur investit certes depuis des années déjà dans son réseau de fibre optique, qui peut techniquement supporter des débits de loin supérieurs. Mais de nombreux clients se retrouvent encore et toujours sur l’ancien réseau en cuivre, limité à 100 Mbps. Il convient d’ajouter que des clients utilisent un réseau plus rapide, mais avec un abonnement plus lent. Chez Proximus, il faut également souligner qu’avec une connexion en cuivre classique, la vitesse réellement accessible dépend de la distance jusqu’à l’armoire en rue.