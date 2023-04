La Chine va injecter des centaines de millions dans son propre câble sous-marin

Quelques entreprises télécoms chinoises vont installer un nouveau câble sous-marin destiné à relier l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe. Ce projet reviendrait à un demi-milliard de dollars.

Le projet n’a pas été formellement annoncé, mais quatre personnes bien informées déclarent à l’agence Reuters que China Telecom, China Mobile Limited et China Unicom, toutes trois appartenant à l’Etat chinois, vont collaborer à cette installation conçue pour concurrencer les connexions par fibre optique dont disposent les firmes américaines.

Selon Reuters, le câble partirait de Hong Kong, passerait par la province insulaire chinoise d’Hainan, pour atteindre, via Singapour, le Pakistan, l’Arabie Saoudite, l’Egypte et, enfin, la France. Le production et l’installation du câble seraient confiées à la firme chinoise HMN Technologies et seraient subsidiées par le gouvernement chinois.

Les parties concernées ne font explicitement aucun commentaire sur le projet. Mais il est évident qu’un tel câble de connexion s’avère important sur le plan géopolitique. La grande majorité du trafic international de données s’effectue en effet par le biais de ce genre de câbles sous-marins. Leur pose est coûteuse, complexe et relève souvent d’une collaboration entre plusieurs acteurs.

Moins dépendante des Etats-Unis

La pose de ce câble s’inscrit aussi dans le cadre de la guerre technologique que se livrent les Etats-Unis et la Chine, où les deux pays tentent de s’opposer l’un l’autre au moyen de sanctions et de restrictions commerciales. La mise en place de ce genre de câble signifierait en outre que la Chine serait moins dépendante de ceux appartenant (partiellement) aux firmes américaines.

En 2021, Google et Facebook avaient encore annoncé la pose d’un nouveau câble sous-marin en Asie, même si tous les projets en la matière n’avaient pas été révélés publiquement. Le positionnement exact de ce type de câble et l’endroit où il aboutit sur le rivage, ne sont souvent pas des sujets sur lesquels les parties impliquées aiment parler, parce que le risque d’espionnage ou de sabotage est grand.