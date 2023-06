Eurofiber étend son réseau pour le porter à 400 Gbps

Le fournisseur de fibre optique pour les entreprises Eurofiber va nettement mettre à niveau son réseau pour le porter de 10 à 400 gigabits. Dans ce but, il va remplacer l’équipement d’Huawei par celui de Nokia.

Eurofiber a adapté un premier nœud de réseau entre Bruxelles-Midi, Charleroi, Mons, Estaimpuis et Courtrai. Un second suivra plus tard ce mois-ci. D’ici 2024, l’entreprise entend finaliser la dernière partie de son réseau dorsal (backbone).

Pour cette mise à niveau, la fibre optique physique ne doit pas être remplacée, mais bien les appareils entre les différents points. Il s’agira d’un équipement de Nokia à technologie DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). ‘Cela signifie que plusieurs longueurs d’ondes sont appliquées sur une même fibre optique. Et sur ces différentes longueurs d’ondes, nous plaçons la bande passante. Conjointement, cette connexion atteindra 400 gigabits par seconde’, explique Hans Witdouck, CEO d’Eurofiber Belgique.

Nokia

‘C’est là le résultat d’une recherche et développement (R&D) de Nokia. Voilà pourquoi nous collaborons avec cette firme, afin de pouvoir proposer la plus grande capacité possible. Beaucoup l’associent aujourd’hui à un acteur mobile, mais via Alcatel, Nokia dispose d’une grande expérience dans les réseaux optiques, où elle continue du reste à investir. Et ce n’est pas illogique dans la mesure où elle supporte elle-même l’ensemble de la transition vers la 5G, ce qui implique aussi un solide réseau dorsal capable de traiter ce trafic.’

© Eurofiber

La mise à niveau est nécessaire pour Eurofiber: d’une part pour s’attirer davantage de clients et d’autre part pour satisfaire les besoins des clients existants. Récemment encore, l’entreprise annonçait pour Delhaize le déploiement d’un réseau de 40 Gbps, mais d’autres firmes, le trafic télécom international et de très grandes sociétés – ou plus précisément leurs centres de données – envoient leurs données via les connexions d’Eurofiber.

La croissance des besoins de vitesse de ces clients n’est pas une surprise en soi, mais leurs desiderata changent. ‘Il y a encore et toujours des clients qui se satisfont de 100 Mbps mais sur le marché des PME, on voit des entreprises vouloir progressivement des connexions d’1 Gbps. Mais les grandes firmes, surtout celles nécessitant un important trafic de données comme les sociétés de médias, les hôpitaux ou encore les institutions financières ont aujourd’hui besoin de nettement plus de bande passante’, explique Witdouck à Data News. Le fait que beaucoup d’entreprises stockent leurs données dans le nuage, a comme conséquence que les connexions aux plus grands centres de données requièrent davantage de capacité que les différents petits hubs répartis dans une zone.

Latence

Mais la vitesse n’est pas tout. ‘La latence est au moins aussi importante, et la fibre optique est le réseau caractérisé par le moins de retard. Nous avons ainsi par exemple un client qui nous fait confiance pour établir entre Ostende et Luxembourg un lien de ‘high frequency trading’. Cela se passe en ligne quasiment droite le long des voies ferrées.’ Les hôpitaux qui expérimentent les opérations robotisées à distance ont eux aussi besoin d’une connexion qui ne prend que quelques millisecondes entre le point A et le point B. Eurofiber est également active en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, où une mise à niveau de son réseau à fibre optique est aussi en cours actuellement.