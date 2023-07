Ericsson prépare un nouveau hub de production et de technologies en Estonie

En intégrant en un seul et même site toutes ses installations de production et de recherche et développement dans et autour de la capitale de l’Estonie, Talinn, le fabricant télécom suédois Ericsson entend accélérer le développement de nouveaux appareils télécoms mobiles et de techniques de production. La réduction de l’empreinte écologique du site doit également être un incitant. Le hub de production et de technologies d’une surface de 50.000 mètres carrés devrait être opérationnel début 2026.

Ericsson prévoit un montant d’investissement de 155 millions d’euros pour ce que l’entreprise appelle elle-même un ‘next-generation smart manufacturing and technology hub’ (concentrateur de production et de technologies intelligent de la nouvelle génération) à Talinn. Il s’agit d’un site unique regroupant les laboratoires de test, entrepôts, lignes de production et bureaux, et ciblant l’efficience d’exploitation. Le fabricant suédois d’appareils télécoms occupe 2.200 personnes en Estonie, qui sont actuellement réparties en quatre endroits dans et autour de la capitale, avec des profils aussi différents que des ouvriers de production, des ingénieurs et des experts en apprentissage machine. L’usine existante en Estonie produit plus de 40 pour cent de tout l’équipement 5G fourni par Ericsson.

Développement et production de masse

Le nouveau site combiné devrait à la fois renforcer les activités de recherche et développement d’Ericsson, être un lieu de co-développement de nouveaux écosystèmes mobiles et de techniques de production, et aider l’entreprise à passer rapidement à la production de masse. Il sera érigé à Ülemiste City, le principal parc d’activités dans les pays baltes, où sont établies actuellement déjà 500 entreprises principalement actives dans l’industrie technologique.

Réduction de l’empreinte écologique

L’importante réduction de l’empreinte écologique fait aussi partie des ambitions. En utilisant des matériaux de construction innovants et en équipant le bâtiment d’énergie provenant d’un parc de panneaux solaires installés sur le toit, l’émission totale de carbone du site devrait être jusqu’à 70 pour cent inférieure à celle cumulée des quatre installations dont dispose Ericsson autour de Talinn. ‘Ce concentrateur intelligent sera équipé complètement de l’énergie renouvelable’, explique Fredrik Jejdling, Head of Networks chez Ericsson: ‘Il sera aussi construit dans l’optique d’une efficience optimale grâce à l’IA, à l’apprentissage machine, à la robotique et à d’autres technologies sophistiquées Industry 4.0.’