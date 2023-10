Des opérateurs demandent à l’UE que les géants technologiques paient plus pour utiliser leurs réseaux

Dans une lettre ouverte, plusieurs opérateurs télécoms européens demandent que les grands acteurs technologiques paient davantage pour l’utilisation de leurs réseaux. C’est le Financial Times qui le révèle. Proximus, Liberty Global, le propriétaire de Telenet, et Orange, la société-mère d’Orange Belgium, ont également signé la lettre.

La lettre est destinée à la Commission européenne et signée par les dirigeants de vingt opérateurs télécoms européens. La principale préoccupation des signataires est que les grandes entreprises technologiques telles que Google et Netflix génèrent aujourd’hui beaucoup de trafic de données et occupent toujours plus d’espace sur le réseau, mais, selon les opérateurs, paient trop peu à cette fin. Et ce, alors que les opérateurs sont, eux, confrontés à des investissements majeurs dans l’expansion de leurs réseaux télécoms.

Les opérateurs demandent donc aux décideurs politiques européens une contribution équitable des grands acteurs technologiques pour l’utilisation de l’infrastructure télécom.