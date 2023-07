Amazon érige un bâtiment pour satellites à proximité de la NASA en Floride

Amazon construit un vaste bâtiment, dont coût 120 millions de dollars, à proximité du Kennedy Space Center de la NASA en Floride et à côté des installations bien connues de lancement des fusées. Le groupe de magasins en ligne entend y préparer des satellites pour son ‘Project Kuiper’ de conquête spatiale.

Ce projet est la réponse d’Amazon à l’internet à haut débit au moyen de satellites de SpaceX d’Elon Musk, appelé Starlink. Amazon avait précédemment déjà annoncé vouloir mettre plus de 3.200 satellites en orbite autour de la Terre. Cela devrait se faire sur la base de quelque quatre-vingts lancements. En avril de l’année dernière, Amazon avait déjà signé des contrats dans ce but avec l’européenne Arianespace, avec Blue Origin du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, ainsi qu’avec United Launch Alliance (UAL).

Dès le mois de janvier, Amazon a entamé la construction du nouveau site et envisage de terminer les travaux fin 2024, comme l’a annoncé l’entreprise. De son côté, SpaceX dispose déjà de satellites opérationnels et est dans le domaine – et de loin – l’acteur le plus en vue. Mais d’autres pays ou firmes aspirent également à un internet à haut débit au moyen de satellites. La Chine, par exemple, envisage de lancer à cette fin 13.000 satellites, alors que la canadienne Telesat veut en lancer 300 et la jeune pousse allemande Rivada 600.

L’appellation Project Kuiper fait référence à la ceinture de Kuiper constituée de milliards de roches et de blocs de glace qui, au-delà de la planète Neptune, circule en orbite autour du soleil. Cette ceinture est appelée ainsi du nom de l’astronome néerlandais Gerard Kuiper, qui a signalé en 1951 que la ceinture devait exister, ce qui a pu être démontré au début des années nonante.