France: 800.000 personnes sans GSM ni TV après le présumé sabotage d’un pylône de transmission

En France, quelque 800.000 personnes sont temporairement privées de réception de téléphonie mobile après le présumé incendie criminel d’un pylône de télécommunication. Cet incident provoque également une réception limitée des programmes TV.

L’incendie du pylône de nonante mètres de haut situé à Cenves, non loin de Lyon, s’est déclaré lundi soir, selon la chaîne France Info. Un directeur régional du gestionnaire de réseau TDF a parlé d’un ‘acte incontestablement criminel’.

Les dégâts seraient importants, et d’importants travaux sont actuellement en cours pour rétablir complètement la réception dans un délai de 24 à 48 heures. Outre les techniciens, la police est également sur place. On ne sait pas grand-chose des circonstances exactes, mais le sabotage est d’ores et déjà pris en compte.