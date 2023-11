Citymesh reprend les activités d’Edpnet à Proximus

L’opérateur télécoms Citymesh a repris les activités du fournisseur Internet Edpnet à Proximus, annoncent Citymesh et Proximus lundi dans des communiqués de presse distincts.

Proximus a acquis Edpnet en mars 2023 pour 20,5 millions d’euros après que l’entreprise a rencontré des problèmes financiers à la fin de l’année dernière. Un jour plus tard, l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a ouvert une enquête sur un éventuel abus de position dominante lors du rachat.

Lundi soir, l’Autorité belge de la concurrence a annoncé mettre un terme à l’instruction en cours. “La décision de l’ABC de clore les procédures complexes en cours est accueillie avec satisfaction par Proximus, car elle met fin à l’incertitude régnant autour de l’avenir d’Edpnet et garantit la continuité pour les clients de la société sur le long terme”, a réagi l’entreprise dans la foulée.

Le recours introduit par Citymesh contre la cession d’Edpnet à Proximus dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire en cours prendra également fin.

Citymesh se dit ainsi “heureux d’accueillir l’équipe d’Edpnet, composée de 60 professionnels” en son sein.

L’accord met fin à l’incertitude quant à l’avenir d’Edpnet, indique le communiqué. “Nous nous engageons à maintenir la culture d’entreprise unique d’Edpnet, à assurer une transition en douceur et un service ininterrompu pour nos clients et notre personnel.” Edpnet compte environ 46.000 clients Internet fixe et 13.500 clients mobiles. Le siège social reste situé à Saint-Nicolas (Flandre orientale).