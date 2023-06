Belcenter devient un MVNO et lance une gamme de services de communication fixe et mobile

Belcenter offre désormais aussi des services de communication mobile. L’entreprise de Braine-l’Alleud devient de ce fait un MVNO sur le réseau de Proximus.

L’entreprise Belcenter fondée en 2000 est principalement active en Wallonie et à Bruxelles, où elle est entre-temps devenue une valeur confirmée en télécommunications. Alors que dans une vie antérieure, elle misait encore sur ADSL2, elle s’est tournée depuis tout un temps déjà sur VDSL et surtout toujours davantage sur la fibre optique. La firme de Braine-l’Alleud dispose de sa propre offre télécom modulaire pour PME et grandes entreprises, allant de l’accès internet jusqu’à la téléphonie fixe dans le cloud. Pensez aux connexions à Microsoft Teams et Microsoft 365. Belcenter exploite ici sur son propre réseau.

Avec sa nouvelle gamme faisant converger le fixe et le mobile, Belcenter devient ce qu’on appelle un MVNO, à savoir un Mobile Virtual Network Operator. Cela signifie que Belcenter propose sa propre carte SIM, mais qu’elle utilise de manière sous-jacente le réseau GSM de Proximus. Il est question d’une offre de communications entièrement unifiées pour le vaste marché des entreprises, une offre qui débute à 13 euros par mois (hors TVA). Le pack comprend notamment les appels et SMS illimités au niveau national, un forfait de données 4G de 5, 15 ou 30 Go et de nombreuses options d’itinérance. Sur les smartphones (iOS et Android), Belcenter supporte les appels wifi (VoWiFi) et la 4G (VoLTE). Mais la téléphonie fixe peut donc aussi y être intégrée.

Offre convergente

‘Cette offre convergente était la pièce manquante dans notre gamme de solutions professionnelles, et nous y avons travaillé des mois durant’, déclare Nicolas Breuer, co-fondateur de Belcenter. ‘Nous choisissons ainsi de nous distinguer sur le marché belge’, ajoute Vivien Joly, responsable technique chez Belcenter. ‘Notre nouvelle offre mobile le démontre. Avec Flow, les employés peuvent appeler ou être appelés à partir de n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable, d’un smartphone, d’une carte SIM ou du wifi et lorsqu’ils se trouvent dans un pays étranger où l’itinérance est coûteuse. Les économies sont donc importantes pour l’entreprise’, apprend-on encore.