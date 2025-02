Base contribue à la croissance de la clientèle de Telenet

Telenet a enregistré une hausse des clients haut débit pour la première fois en deux ans au dernier trimestre de l’année 2024, a rapporté l’entreprise télécom mardi soir en marge de la publication des résultats annuels de la société mère américaine Liberty Global. Cette progression s’explique en partie par l’offre de la marque filiale Base.

Via Base, déjà active dans la téléphonie mobile, Telenet a lancé en juin une offre pour l’internet fixe et la télévision. Avec les nouveaux services de Base, le groupe vise une part de marché de 10% d’ici 7 à 9 ans, soit environ 250.000 clients. Au cours des sept premiers mois, jusqu’en décembre inclus, Base a déjà pu souscrire plus de 25.000 abonnements, selon les résultats annuels. Telenet indique que ce chiffre dépasse les attentes.

Le succès de l’offre a contribué à l’augmentation nette de 3.200 clients haut débit chez Telenet lors des trois derniers mois de 2024. Le CEO John Porter évoque un “retour à la croissance après des baisses modérées au cours des deux dernières années”. Le groupe attribue aussi cette hausse à “des promotions de fin d’année réussies” et à une bonne performance de sa filiale luxembourgeoise Eltrona.

Digi

Sur le marché de la téléphonie mobile, Telenet a senti l’arrivée de Digi comme quatrième opérateur télécom en Belgique. Celui-ci a lancé son offre mobile en décembre avec des tarifs très inférieurs à ceux de la concurrence. Chez Telenet, le nombre de clients mobiles a diminué de 1.800 unités au quatrième trimestre.

Le nombre de clients disposant à la fois d’un abonnement fixe et d’un mobile a par ailleurs augmenté de 12.200 unités au quatrième trimestre, pour atteindre 861.000. Il s’agit également de la meilleure performance depuis deux ans.