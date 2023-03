38.000 ménages belges n’atteignent pas 30 Mbps

La qualité des réseaux fixes et mobiles en Belgique est bonne. Le nombre de personnes ne disposant pas de l’internet à haut débit est également en baisse. Mais pour une partie d’entre elles, surtout en Wallonie, l’internet rapide se fait toujours attendre.

Quelque 99,2 pour cent des ménages belges atteignent une vitesse internet de 30 Mbps ou plus. Pour 97,2 pour cent, 100 Mbps ne pose pas non plus de problème. Voilà ce qui ressort d’une actualisation de l’étude sur la qualité et la couverture réseautique réalisée par le régulateur télécom IBPT.

Si on considère les vitesses jusqu’à 1 gigabit par seconde, l’IBPT observe une grande différence entre la Flandre/Bruxelles et la Wallonie. Dans le nord et dans la capitale, il y a plus souvent un accès au gigabit, tout le contraire du sud du pays.

L’IBPT indique que la Flandre et Bruxelles sont plus densément peuplées, ce qui fait qu’il est économiquement plus intéressant d’y déployer d’abord le gigabit. En même temps, le réseau câblé existant en Wallonie n’a pas encore été mis à niveau, même dans des lieux densément peuplés, ce qui signifie que des vitesses supérieures y sont impossibles. Une situation à laquelle on travaille actuellement. L’IBPT fait ici référence à Orange, qui a récemment racheté Voo et qui avait promis lors de cette annonce une mise à niveau du réseau.

Malgré des vitesses gigabit dans de grandes parties du pays, pas moins de 38.000 ménages sont laissés pour compte. Ils n’atteignent même pas 30 Mbps. Ici encore, le point noir se situe dans la région wallonne avec 31.000 ménages. On enregistre certes une amélioration, puisqu’en 2021, le nombre total de ménages n’atteignant pas 30 Mbps était encore de 47.000. Parallèlement, notre pays ne respecte pas les objectifs européens de l’Agenda Numérique, selon lequel, tous les ménages européens devaient pour 2020, il y a trois ans donc, avoir accès à 30 Mbps au minimum.

Mobile

Pour ce qui est du paysage mobile, l’IBPT parle de 99,9 pour cent de bonne couverture intérieure (à proximité des murs extérieurs). 97,3 pour cent obtiennent même une bonne couverture 4G plus à l’intérieur de l’habitation. Ici encore, l’IBPT observe une différence entre la Flandre et la Wallonie, cette dernière étant moins bien lotie. Par ces chiffres, l’IBPT nuance aussi l’index DESI de la Commission européenne, où notre pays occupe la dernière place sur le plan de la connectivité. Nous sommes à la traîne, parce que le déploiement de la 5G et de la fibre optique n’est pas encore terminé. Mais le régulateur insiste sur le fait qu’ici aussi, une accélération est en cours et que la vitesse et la couverture du réseau sont généralement bonnes dans notre pays.