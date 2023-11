Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple, se remet d’un léger accident vasculaire cérébral

Steve Wozniak est rentré chez lui, après avoir été admis la semaine dernière dans un hôpital de Mexico City. Le co-fondateur d’Apple aurait subi un léger accident vasculaire cérébral.

La nouvelle a été confirmée par Wozniak en personne à ABC News et à The New York Times entre autres. Il explique qu’il était en train de travailler le matin sur son ordinateur, qu’il a soudainement été pris de vertiges, avant de connaître des problèmes pour marcher. Une IRM fut pratiquée à l’hôpital de Mexico City, d’où il est apparu que Wozniak, qui fonda Apple en 1977 conjointement avec Steve Jobs et Ronald Wayne, avait subi un accident vasculaire cérébral.

Wozniak est sorti de l’hôpital le lendemain déjà, apprend-on à présent, avant d’être rapatrié par avion dans son lieu de résidence situé dans l’état de Californie. Suite à ses problèmes physiques, Wozniak s’est vu contraint d’annuler certains voyages planifiés à l’étranger. C’est ainsi qu’il devait entre autres prononcer des discours à Dubaï, en Colombie et en Azerbaïdjan.

En collaboration avec Dutch IT Channel.