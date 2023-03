Soazig Hamon dirige désormais Cegeka Suède

Cegeka a nommé une nouvelle directrice pour ses activités suédoises. C’est en effet Soazig Hamon qui assume cette fonction depuis cette semaine.

Hamon sera surtout chargée de développer plus avant la position de Cegeka sur le marché suédois et de poursuivre l’intégration de Solver et de Levilo rachetées l’année dernière. A ce poste, elle succède à Denis van Nunen, qui rejoint pour sa part l’ICT Group néerlandais pour y devenir managing director des pays nordiques.

Dans sa carrière, Hamon a travaillé quasiment 15 ans chez Accenture. Ensuite, elle fut notamment senior director chez Avanade, senior management consultant chez Influence AB et elle fut également active durant un peu moins de deux ans chez H&M. Sa plus récente fonction était strategic account manager chez LS Retail.

‘Je suis ravi que Soazig vienne renforcer Cegeka’, déclare Stijn Bijnens, CEO de Cegeka. ‘Elle amène avec elle 25 années d’expertise précieuse pour assumer le rôle de managing director et elle aidera notre organisation à s’étendre en Scandinavie. Je suis convaincu que Soazig pourra aider nos clients à croître tout au long de leur trajet de numérisation.’