Trend Micro met au point un assistant de cybersécurité piloté par l’IA

L’entreprise de cybersécurité Trend Micro a lancé Trend Companion, un nouvel outil d’IA générative qui devrait aider les analystes à détecter et à contrer les menaces plus rapidement. Elle parle d’une primeur dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Selon le développeur, Trend Companion peut réduire de moitié, voire plus, le temps que les analystes consacrent à l’évaluation manuelle des risques et aux enquêtes sur les menaces. Pour ce faire, l’outil utilise une interface linguistique qui explique et contextualise les avertissements, recommande des actions de riposte et déchiffre et explique les lignes de commande complexes. Les Incident Responders reçoivent alors de l’aide pour développer des requêtes OSQuery dans les modules IR et Forensics.

Réduire la complexité

‘Les équipes de sécurité surchargées sont confrontées à l’énorme volume et à la complexité des données sur les menaces. Avec Trend Companion, nous avons conçu un outil d’IA générative pour réduire la complexité et accélérer les opérations de sécurité’, affirme Kevin Simzer, COO de Trend Micro.

L’entreprise prévoit que l’IA générative sera à terme intégrée à tous les principaux produits de sécurité. ‘La combinaison des avertissements de menace adaptatifs et basés sur un modèle dans Trend Vision One, et des capacités GenAI de Companion est à même de réduire le temps de réponse aux incidents de 30 pour cent et le rapportage de ces derniers jusqu’à deux heures par rapport’, prétend la firme de cybersécurité.