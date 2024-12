Secutec va aider l’Etat belge à se protéger contre les cybermenaces

Le 1er janvier, Secutec commencera à fournir des flux de Cyber Threat Intelligence au Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB). Le contrat de quatre ans, d’un montant de 35 millions d’euros, devrait contribuer à protéger l’Etat belge et les organisations nationales des secteurs critiques contre les cybermenaces.

Le CCB avait lancé une demande de proposition (‘Request for Proposal’ ou RFP) en août dernier pour la fourniture de flux de renseignements sur les cybermenaces (Cyber Threat Intelligence ou CTI), avec des exigences spécifiques telles que des flux pour la gestion de la surface d’attaque (‘Attack Surface Management’), la surveillance des données (d’authentification) divulguées, des informations sur le web clandestin (‘darknet’), des risques tiers (‘third-part risks’) et d’autres renseignements essentiels sur les menaces. Le contrat avait été attribué à Secutec à la fin du mois d’octobre déjà, et le projet démarrera le 1er janvier 2025.

Alertes proactives

Une nouvelle extension du projet devrait suivre au milieu de l’année prochaine, lorsque des flux et des fournisseurs supplémentaires viendront s’ajouter. Voilà qui devrait renforcer encore la protection des gouvernements et des secteurs critiques et essentiels tels que les hôpitaux et les firmes énergétiques contre les cyberattaques. Les outils de Secutec enverront ensuite automatiquement et de manière proactive des alertes sur les vulnérabilités du CCB. De son côté, le CERT élabore des rapports quotidiens sur l’ensemble des menaces et les transmet aux entreprises, afin qu’elles puissent y réagir et les anticiper de manière adéquate.

En plus d’un vaste portefeuille de fournisseurs, Secutec propose également sa propre solution avec le ‘Secutec Fraud Feed’. ‘Il s’agit d’un flux spécialisé qui fournira au CCB des informations précieuses sur les publicités, les domaines et les adresses IP malveillants’, explique Sabine van Hoijweghen, responsable des ventes chez Secutec.