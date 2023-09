Signify élargit sa gamme Hue avec des produits de surveillance intelligents

Le fabricant de lampes intelligentes Signify s’aventure dans le domaine des solutions de sécurité avec la nouvelle gamme Philips Hue Secure. Dès l’automne, l’entreprise fournira, entre autres, trois caméras de surveillance différentes, des capteurs de contact et un abonnement optionnel pour archiver les images vidéo enregistrées.

Les caméras Hue Secure filment en qualité HD 1.080p et disposent également d’une vision nocturne. Elles se déclinent en noir ou en blanc, avec ou sans câble. Les appareils sont étanches et peuvent donc également être installés à l’extérieur, éventuellement avec le piquet de fixation en option et en combinaison avec un système basse tension extérieur existant de Philips Hue.

Projecteur

La gamme comprend également un projecteur Hue Secure avec caméra, par exemple pour surveiller le jardin ou l’allée. Chaque fois que la caméra détecte un mouvement suspect, vous recevrez une notification sur votre téléphone. Une visite inattendue? Utilisez dans ce cas la fonction ‘talkback’ ou faites clignoter vos lumières et activez l’alarme de votre caméra de sécurité d’un simple clic dans l’application.

Avec un abonnement payant, vous bénéficierez de fonctionnalités de sécurité supplémentaires. De cette façon, vous pourrez créer des zones de détection de mouvement intelligentes et stocker des enregistrements vidéo pour plus tard. Le forfait Basic permet aux utilisateurs de reculer jusqu’à trente jours, alors que le forfait Plus propose une archive de soixante jours. Ces abonnements reviennent respectivement à 39,99 euros (par an, par caméra) et à 99,99 euros (par an pour plusieurs caméras). La caméra filaire coûte 199,99 euros, la version sans fil 249,99 euros et le projecteur Hue Secure avec caméra est vendu à 349,99 euros.

Matter

Une autre nouvelle, non dénuée d’importance pour les utilisateurs Philips Hue, c’est que le Hue Bridge fera l’objet (enfin) ce mois-ci d’une mise à jour logicielle ajoutant l’interopérabilité via Matter. Cette nouvelle norme devrait faciliter la connexion d’un système Philips Hue à d’autres appareils et applications pour maison intelligente compatibles Matter.