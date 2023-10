NIS2 change la donne de la cybersécurité mondiale pour toutes les entreprises

J’ai moi-même été victime d’une fuite de données ayant entraîné un vol d’identité. Ce n’est vraiment pas agréable. C’est la raison pour laquelle je soutiens totalement le plan ambitieux de l’Union européenne visant à faire passer les normes mondiales de cybersécurité au niveau supérieur avec NIS2. À l’heure où tout tourne autour de l’intelligence artificielle et de la connectivité toujours plus grande entre les appareils numériques, NIS2 constitue une lueur d’espoir dans une mer agitée de menaces cybernétiques. Non seulement la directive NIS2 nous protège mieux contre les fuites de données, mais elle crée également un précédent mondial en matière de sécurisation des infrastructures critiques et des données personnelles.

Nous vivons dans une ère numérique où nos données personnelles sont constamment en danger. Qu’il s’agisse de données financières, de dossiers médicaux ou même des interactions en ligne les plus anodines, nos données personnelles sont en jeu partout dans le paysage numérique et sont souvent aux mains de grandes organisations. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne a déjà apporté une clarté indispensable sur nos droits en matière de données personnelles. Mais une fois que ces données ont fuité, il est impossible de réparer les dégâts et nous, les victimes, sommes totalement impuissants.

La directive NIS2 n’est pas une simple loi, mais une norme mondiale qui promet à chacun un avenir numérique mieux sécurisé.

En outre, le problème ne se limite pas aux individus et aux entreprises. Même des pays sont déjà impliqués dans des cyberattaques contre des infrastructures critiques, telles que les réseaux électriques et les chaînes d’approvisionnement agricole. Ces attaques témoignent une fois de plus que les vulnérabilités en matière de sécurité ne sont pas seulement un problème local, mais une menace mondiale. C’est la raison d’être de NIS2, l’initiative ambitieuse de l’UE visant à imposer des exigences minimales de sécurité aux organisations critiques, moyennes et grandes.

NIS2 n’est pas seulement une nouvelle loi, mais une mesure proactive visant à améliorer la protection mondiale contre les cyberattaques. Les organisations sont désormais obligées de revoir leurs processus de gestion des risques, d’implémenter des plans de réaction rigoureux, de mieux gérer leurs vulnérabilités et de donner la priorité au chiffrement et à l’authentification multifactorielle. Cette législation entrera en vigueur dans les États membres de l’UE dès 2024 et elle mérite donc notre attention immédiate. D’autant plus qu’il faudra beaucoup de temps pour évaluer la situation, élaborer une stratégie, allouer des budgets et appliquer les règles.

Selon les prévisions, NIS2 aura des conséquences d’une portée considérable. Tout d’abord, cette réglementation devrait s’appliquer à un plus grand nombre d’organisations. Toutes les organisations, quel que soit leur statut, doivent donc bien se préparer.

L’Union Européene étant un marché très étendu, il est tout à fait possible que NIS2 devienne la référence.

NIS2 a également le potentiel de devenir une norme mondiale. De nombreuses organisations souhaitent notamment rationaliser leurs efforts de mise en conformité et peuvent donc opter pour une norme de sécurité unique et rigoureuse dans toutes les régions où elles opèrent. L’Union Européenne étant un marché très étendu, il est tout à fait possible que NIS2 devienne la référence.

La demande d’expertise en matière de gouvernance et de gestion des risques augmentera fortement lorsque les organisations commenceront à s’orienter dans le paysage complexe des règles de NIS2. Les compétences qui se recoupent avec ISO 27001, une norme internationale existante pour la gestion de la sécurité de l’information, s’avéreront particulièrement précieuses pour tous ceux qui cherchent à garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Une disposition notable de NIS2 est que les cadres supérieurs peuvent être tenus personnellement responsables en cas de négligence grave lors d’une violation de données. Cette disposition souligne que la sécurité relève de la responsabilité de tous les niveaux d’une organisation, en commençant par le sommet.

En bref, avec NIS2, nous faisons un pas en avant crucial pour remédier aux violations de données généralisées, qui sont souvent le résultat d’un manque fondamental de sécurité. Ayant moi-même été victime d’une fuite de données, je considère NIS2 comme un appel aux organisations du monde entier qui s’appuient encore sur des méthodes de sécurité inappropriées. Bien que NIS2 ne s’attaque pas directement à ces nouveaux défis, la directive fournit des normes plus strictes aux organisations afin de minimiser les violations évitables.

Ma désagréable expérience personnelle d’usurpation d’identité n’est rien en comparaison des conséquences potentiellement catastrophiques des attaques contre des infrastructures critiques. NIS2 est une bouée de sauvetage, une voie vers de meilleures pratiques de sécurité, semblable à celle que nous avons empruntée grâce au RGPD.