La Suède va recourir à l’identification faciale et aux drones contre les bandes criminelles

Diverses technologies modernes, dont les drones, la reconnaissance faciale et celle des plaques d’immatriculation, seront utilisées pour combattre la vaste criminalité en bande en Suède. Voilà ce qu’ont annoncé des représentants du gouvernement suédois à Stockholm.

Une nouvelle loi facilitera la collaboration entre la police et les autres instances gouvernementales, apprend-on. Elle permettra le recours à des logiciels de reconnaissance faciale, afin d’identifier les membres connus de gangs, et les plaques d’immatriculation seront automatiquement enregistrées. La police pourra aussi utiliser plus souvent des drones.

Vague de violence

‘Les mesures doivent être accélérées dans le but d’élaborer une proposition de loi dans les huit mois à suivre’, a déclaré le ministre de la Justice, Gunnar Strömmer. Une vague de fusillades et d’explosions a littéralement mis en émoi la société suédoise. Dans le courant du mois de septembre, onze personnes ont été tuées par balles, alors qu’une femme a trouvé la mort dans une explosion.

Ces morts sont le résultat d’actes de violence entre bandes rivales qui s’opposent surtout en matière de vente de drogues illégales. Parmi les victimes, on trouve aussi des jeunes, dont beaucoup proviennent de communautés d’immigrants.