Miguel De Bruycker élu Cyber Security Personality de 2023

Le responsable du CCB fut l’un des quatre lauréats honorés cette année par la Cyber Security Coalition belge.

De Bruycker a reçu son prix lors des Belgium Cyber Security Awards 2023. Il dirige depuis plusieurs années le Centre pour la cybersécurité Belgique, un service gouvernemental dont le but est de mettre en œuvre la stratégie de sécurité nationale. De Bruycker est donc récompensé pour ses nombreuses années d’engagement en faveur de la cybersécurité en Belgique. Le jury salue entre autres ses efforts visant à sensibiliser au plus haut point les Belges à la cybersécurité.

C’est la troisième fois que la Cyber Security Coalition remet ce prix, mais les récompenses ont également été élargies cette année à trois nouvelles catégories. ‘Une manière’, déclare à Data News Jan De Blauwe, président de la Cyber Security Coalition belge, ‘de mettre davantage de personnes et de profils différents en évidence. Le but de l’événement est aussi de motiver les gens à rejoindre ce secteur indispensable.’

CISO of the Year

Cette année, les prix dans la catégorie Chief Information Security Officer reviennent à Siska Hallemeesch de NVISO Belgique. Hallemeesch travaille actuellement en tant qu’Information Security Consultant et CISO-as-a-Service pour trois firmes. Voilà qui permet aussi aux petites entreprises qui ne disposent pas directement des fonds nécessaires pour recruter un CISO ‘dédié’, de mettre de l’ordre dans leur cybersécurité grâce à des conseils avisés, selon Hallemeesch.

Hallemeesch s’est tournée vers la sécurité plus tard dans sa carrière et a immédiatement assumé un rôle très complexe dans une organisation regroupant de nombreuses parties prenantes. Elle est un très bon exemple de ce qui est possible de faire dans le secteur. ‘Cela montre simplement qu’il est possible de s’y lancer avec succès après l’âge de quarante ans, et je tiens à le faire savoir’, a-t-elle déclaré à Data News.

Researcher Award

Kurt Callewaert de l’Howest University of Applied Sciences a pour sa part remporté le prix Cyber Security Educator/Research. Il a été récompensé pour ses efforts visant à transformer le système éducatif de notre pays.

Callewaert a contribué, entre autres, à la création du département Cybersecurity chez Howest. ‘Il y a douze ans, on ne parlait guère d’enseigner la cybersécurité dans notre pays’, déclare-t-il. ‘Nous sommes situés à Bruges et nous avons pensé que nous allions changé cela.’ Entre-temps, cette orientation attire non seulement de nombreux étudiants nationaux, mais aussi étrangers. ‘Nous avons fait de notre mieux’, a indiqué Callewaert en recevant son trophée.

Young Cyber Security Professional

Enfin, un prix a également été attribué à Inti De Ceukelaire, Chief Hacker Officer et co-fondateur d’Intigriti. De Ceukelaire a impressionné le jury par l’impact majeur qu’il a eu sur le paysage de la sécurité belge ces dernières années et par ses efforts pour faire connaître plus largement – et légaliser – le concept du piratage éthique.