L’Espagne arrête un jeune hacker à l’initiative de cyberattaques spectaculaires

José Luis Huerta (19 ans) a été arrêté en Espagne. Le jeune homme aurait exécuté diverses cyberattaques ciblées et passe pour être l’un des plus dangereux hackers du pays.

Outre ses activités de pirate, Huertas, aussi connu sous les appellations Alcaseca, Mango ou Chimichuri, a aussi développé un moteur de recherche, Udyat, spécialisé dans le vente de données volées.

L’Espagne considérait le jeune homme depuis quelque temps déjà comme une menace pour la sécurité nationale. Lors de son arrestation, des documents, ordinateurs et d’importantes sommes d’argent ont été saisis.

Au palmarès d’Hertas figure notamment le piratage du réseau du conseil espagnol de la Justice, au cours duquel les données de 575.000 contribuables furent volées, puis vendues. Il s’est aussi fait passer pour le CEO d’une entreprise espagnole, afin de mettre la main sur 300.000 euros.

Interview sur YouTube

Il n’est pas non plus toujours demeuré dans la clandestinité. Bleeping Computer signale en effet qu’Hertas a même accordé une interview (anonyme) à un moment donné sur un canal YouTube, où il affirma posséder des données de neuf Espagnols sur dix.

Ces actions déclenchèrent une vigoureuse enquête de la part de la police espagnole, qui parvint à retracer notamment des paiements en crypto-monnaies, malgré des tentatives de les diluer et de les fragmenter. Le hacker demeurera désormais en prison jusqu’à son procès.