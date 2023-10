Les dépenses en gestion de la sécurité et des risques croîtront de 14 pour cent l’année prochaine, selon Gartner

En 2023, les dépenses mondiales des utilisateurs finaux en gestion de la sécurité et des risques seront de l’ordre de 177 milliards d’euros, selon l’analyste Gartner. Et pour l’année prochaine, une augmentation de 14,3 pour cent est attendue pour atteindre 203 milliards d’euros. Cela est surtout dû à l’explosion soudaine de l’IA générative et à une plus grande attention accordée à la confidentialité des données et à la sécurisation du cloud.

‘L’adoption croissante des services dans le nuage, un personnel fonctionnant toujours davantage de manière hybride, l’émergence et l’utilisation rapides de l’IA générative (GenAI) et une réglementation en évolution constante contraignent les leaders dans le domaine de la gestion de la sécurité et des risques (SRM) à augmenter leurs dépenses en la matière’, déclare Shailendra Upadhyay, chercheur chez Gartner. ‘Parallèlement, ils concentrent davantage leurs efforts en exploitant des possibilités de sécurisation techniques, offrant nettement plus de visibilité et de puissance réactive au sein de l’ensemble de l’écosystème numérique de l’organisation. Ils structureront également davantage la façon, dont fonctionne la sécurité, afin de disposer de plus de flexibilité sans risque pour cette dernière.’

Confidentialité et nuage

En matière de confidentialité, Gartner envisage un important impact au niveau mondial d’une réglementation toujours plus stricte sur le traitement des données personnelles. Il en résultera aussi une utilisation sans cesse plus grande de l’IA. D’ici 2025, 75 pour cent de la population mondiale verra ses données personnelles être protégées par une législation moderne sur la confidentialité. Cela restera donc quelque temps encore une priorité pour les organisations, selon Gartner.

L’analyste de marché distingue en outre une croissance des services dans le cloud public, ce qui générera directement une hausse des dépenses dans la sécurisation du nuage. Dans ce département, l’agence d’études de marché envisage pour 2024 une croissance de 24,7 pour cent des dépenses sécuritaires pour un total de 6,6 milliards d’euros.

La cybersécurité toujours en avant

Et puis, il y a évidemment la bonne vieille industrie de la cybersécurité, pour laquelle une croissance de 11 pour cent est prévue en 2024 pour un montant de dépenses mondiales de 85 milliards d’euros. Avec ses 42 pour cent, la cybersécurité représentera la majorité des dépenses au niveau de la gestion de la sécurité et des risques.

‘A la lumière de la croissance des cyber-risques et des cybermenaces, ainsi que d’un environnement d’exploitation changeant, il est plus important que jamais pour les organisations d’élaborer et d’optimiser un programme de cybersécurité’, conclut Upadhyay.