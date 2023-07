Les autorités américaines recherchent du malware chinois sur leurs systèmes IT internes

Le gouvernement américain contrôle ses systèmes IT internes pour y repérer la présence de logiciels malveillants d’origine chinoise. Les autorités US craignent en effet que la Chine n’ait déjà réussi à en contaminer certains, ce qui lui permettrait de lancer des attaques sur des infrastructures cruciales aux Etats-Unis. Voilà ce que révèle The New York Times sur base des dires de certaines sources.

Le gouvernement Biden rechercherait depuis assez longtemps déjà des présumés logiciels malveillants chinois. Il suppose que ces derniers cibleraient les réseaux d’électricité, les systèmes de communication et l’approvisionnement en eau des bases de l’armée américaine aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde. Les sources évoquent également du malware découvert en mai par Microsoft aux alentours d’une base de l’armée américaine à Guam. Ce malware aurait été propagé par des pirates d’Etat chinois, selon Microsoft.

Objectif nébuleux

À propos de l’objectif précis des logiciels malveillants, il y aurait débat au sein de la Maison Blanche, d’après les rumeurs. Il s’agirait certes de s’attaquer aux infrastructures militaires, mais le gouvernement tiendrait aussi compte du fait que le malware ciblerait en outre des citoyens américains. Dans le cadre des recherches sur le code malveillant, les autorités se focaliseraient cependant sur les bases militaires américaines.

Le gouvernement américain a entre-temps confirmé que des contrôles sont effectués au niveau des infrastructures IT américaines critiques. Il ne précise toutefois pas si le présumé malware chinois en est la raison.

En collaboration avec Dutch IT Channel.