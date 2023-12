Les agences de cybersécurité américaine et européenne vont collaborer

L’Europe et les Etats-Unis collaboreront désormais plus étroitement en matière de cybersécurité. Cela signifie principalement que l’ENISA et la CISA échangeront des informations plus souvent et coordonneront leurs approches.

L’European Union Agency for Cybersecurity et la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency américaine annoncent conjointement leur collaboration formelle quant à leurs capacités communes, leurs meilleures pratiques ainsi que l’échange et l’amélioration de la sensibilisation à la sécurité numérique.

De nombreux détails ou exemples concrets ne figurent pas dans la déclaration commune, mais les deux agences parlent d’une étape importante qui se traduira par des collaborations à court et à long terme. Cela inclut notamment l’échange d’informations sur des menaces spécifiques, de manière à la fois structurelle et ponctuelle.

‘Les cybermenaces ne connaissent pas de frontières’, déclare Josep Borrell, haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. ‘Cet accord collaboratif conclu entre l’ENISA et la CISA est un résultat important du cyber-dialogue entre l’UE et les Etats-Unis. Cela nous permettra de lutter efficacement contre les menaces croissantes en matière de cybersécurité.’