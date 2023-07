Le numéro 2 de Silk Road condamné à 20 ans de prison

Roger Thomas Clark a écopé d’une peine de prison pour sa participation dans le bazar de la drogue Silk Road opérant dans le web clandestin.

A notre connaissance, Silk Road a été le premier grand marché de la drogue qui opérait dans ce qu’on appelle le web clandestin (‘dark web’), une partie d’internet introuvable via les instructions de recherche traditionnelles. Le site a été mis hors ligne par la police fédérale américaine il y a dix ans environ.

Le patron du site, Ross Ulbricht, avait aussi été arrêté et quelque deux années plus tard, la police avait aussi appréhendé en Thaïlande Roger Thomas Clark, dont le nom en ligne était Variety Jones. L’homme âgé aujourd’hui de 62 ans était le bras droit d’Ulbricht et est à présent condamné par un tribunal new-yorkais à vingt ans de prison pour sa participation dans la mise en place et la gestion de Silk Road.

Pionnier sur le web clandestin

Silk Road fut le premier et pendant longtemps le principal marché de la drogue en ligne. Il opérait dans le web clandestin assez anonyme, pour lequel un navigateur Tor spécial est nécessaire par exemple, et il utilisa très tôt déjà des crypto-monnaies pour masquer l’identité des vendeurs et des clients. Selon Clark lui-même, il a agi dans l’idée que les drogues allaient être légalisées et que le site représentait une alternative plus sûre que la vente en rue.

Il a écopé de la peine maximale prévue, parce que lui et Ulbricht ont aussi, durant leur carrière, commandité le meurtre de l’un de leurs collaborateurs qu’ils suspectaient de vol de crypto-monnaies. La mort de ce collaborateur fut finalement mise en scène dans le plus pur style hollywoodien par le FBI, qui était à ce moment-là déjà en train d’enquêter sur Silk Road.