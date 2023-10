La Sûreté de l’Etat belge enquête sur un entrepôt d’Alibaba

La Sûreté de l’Etat belge (VSSE) surveille un entrepôt du groupe chinois de technologies et de boutiques en ligne Alibaba pour y déceler un éventuel espionnage. C’est le journal économique britannique Financial Times qui le révèle sur la base des dires d’initiés. Il s’agit de l’un des sites les plus importants de la branche logistique de l’entreprise chinoise, situé sur l’aéroport cargo de Liège.

La VSSE a enquêté, entre autres, sur l’introduction d’un système logiciel, rapporte le FT. Ce système permettrait de collecter des informations économiques sensibles, par exemple sur les flux de marchandises, les données de transport et les produits.

Le journal d’affaires a eu un entretien avec une source anonyme qui connaît bien les liens entre Alibaba et le gouvernement chinois. Selon cette personne, ‘les centres logistiques sont censés transmettre des informations sur le ressenti local et communiquer des données sur le commerce et la logistique européens aux autorités de Pékin’, révèle le FT.

L’entrepôt est utilisé par Cainiao, une composante du groupe Alibaba, qui traite principalement les marchandises en provenance de Belgique vendues via la boutique en ligne AliExpress. Le Parlement belge avait déjà exprimé ses inquiétudes, avant même la construction de l’entrepôt. La Chine avait à l’époque nié ce qu’elle qualifiait d’’insinuations sans fondement’. Cainiao dément également toute suggestion de mauvaise conduite au journal et affirme se conformer à toutes les lois et réglementations.