La firme de cybersécurité Cyberwolf s’étend aux Etats-Unis

L’entreprise belge Cyberwolf, une firme-sœur de Spotit, effectue au bout de deux ans ses premiers pas aux Etats-Unis. Elle entend là aussi se focaliser sur la cybersécurité de personnalités.

Cyberwolf a été fondée, il y a deux ans, par Steven Vinckier et se concentre sur la sécurité numérique de ce qu’on appelle les (Ultra) High Net Worth Individuals. Pensez aux CEO et administrateurs de sociétés cotées en Bourse, ou encore aux hauts fonctionnaires européens. Selon Cyberwolf, cette orientation a été couronnée de succès, et l’entreprise cherche désormais à poursuivre sa croissance outre-Atlantique.

Cyberwolf affirme que les profils qu’elle dessert, sont généralement peu concernés par la gestion des risques ou n’en ont que fort peu conscience, souvent parce qu’ils sont trop occupés. L’entreprise souhaite donc commercialiser ses services pour remédier à pareille situation. Quant à Spotit, qui existe depuis quelque peu plus longtemps déjà, elle se concentre sur les services de sécurité et de réseau pour les entreprises mêmes.

L’entreprise de Merelbeke opérera au départ d’Atlanta pour ses activités américaines. Un choix étonnant étant donné que de nombreuses entreprises technologiques se tournent généralement vers la Californie ou New York. ‘Atlanta est la base idéale pour croître progressivement outre-Atlantique’, déclare Steven Vinckier, CEO de Spotit et fondateur de Techwolf. ‘La ville possède l’une des meilleurs universités technologiques où nous rechercherons activement du renfort local pour notre équipe sur place en vue d’étendre les services de Cyberwolf.’