La crypto-plate-forme Euler Labs piratée perd quelque 200 millions de dollars

Des hackers ont dérobé quasiment 200 millions de dollars à la plate-forme britannique de prêts à base cryptographique Euler Labs. Cette plate-forme facilite les emprunts et les prêts de crypto-espèces.

La firme d’analyse de chaînes de blocs Elliptic annonce que 137,1 millions de dollars en jetons Staked Ether, 18,9 millions de dollars en Wrapped Bitcoin, 34,1 millions de dollars américains et 8,8 millions en jetons Dai ont été volés. En tout, cela représente quelque 199 millions de dollars, selon Elliptic.

Mesures

En réaction à la cyber-attaque, Chainalysis, TRM Labs et la communauté de sécurité Ethereum notamment ont été appelées à l’aide en vue de récupérer l’argent volé. La plate-forme déclare être en contact avec des instances de recherche américaines et britanniques. A l’entendre, Euler Labs signale en outre tenter de prendre contact avec les agresseurs, afin d’en savoir plus sur ‘leurs options’. L’argent aurait entre-temps déjà été transféré vers Tornado Cash, un service de blanchiment, ce qui en rend la récupération nettement plus compliquée.

Les agresseurs ont, selon Euler Labs, exploité une faille qui n’avait pas été découverte lors d’audits réalisés par des firmes de sécurité externes. L’entreprise indique aussi qu’elle collabore avec plusieurs groupes de sécurité pour l’exécution de ces audits.

En collaboration avec Dutch IT Channel.