Google supprime davantage de publicités malveillantes

L’année dernière, Google a supprimé ou bloqué plus de 5,2 milliards de publicités, parce qu’elles contrevenaient aux règles de l’entreprise technologique.

Elles faisaient par exemple la promotion d’un produit dangereux ou tentaient de propager un virus en catimini. Il est question de 9.000 suppressions à la minute, selon Google hier mercredi. Le nombre de ces suppressions est en rapide augmentation. En 2021 en effet, 3,4 milliards de publicités avaient été retirées, contre 3,1 milliards en 2020. Google a par ailleurs bloqué 17 millions de publicités liées à la guerre en Ukraine.

Selon Google, il y a surtout toujours plus de réclames qui tentent d’escroquer les gens, par exemple en les incitant à investir de l’argent dans des bitcoins. ‘Malgré nos efforts permanents, des personnes mal intentionnées parviennent à opérer de manière toujours plus rusée et à plus grande échelle. Elles recourent à toutes sortes de tactiques pour contourner nos méthodes de détection.’ Aux environs du changement de siècle, Google a par exemple soudainement découvert un grand nombre de publicités émanant soi-disant d’éditeurs de logiciels connus. Si des gens mordaient à l’hameçon, on installait sur leur ordinateur des programmes malveillants.

Nouveau service

Google a supprimé 51,2 millions de publicités pour des raisons de discrimination, de violence et de revendications fallacieuses en matière de santé. En outre, plus de 20 millions de publicités pour des armes et des explosifs ont été retirées.

Le nombre de suspensions est également en hausse. L’année dernière, Google a ainsi suspendu 6,7 millions de comptes de publicitaires, parce qu’ils avaient enfreint ses règles. En 2021, il avait été question de 5,6 millions de comptes supprimés et l’année avant d’1,7 million. Google annonce en outre l’arrivée d’un nouveau service qui permettra aux gens de rechercher davantage d’informations sur les annonceurs. Dans l’Ads Transparency Center, les utilisateurs pourront par exemple découvrir quelles publicités une agence a placées, et où elles peuvent être vues. En cas de problème, les utilisateurs pourront en aviser Google, pour que l’entreprise intervienne. Ils pourront aussi bloquer ces publicités pour eux-mêmes, afin de ne plus les revoir.