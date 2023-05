Google introduit les ‘passkeys’ comme une étape vers l’abolition des mots de passe

Google va déployer les ‘passkeys’ à l’échelle mondiale pour les comptes Google.

Il y a un an, Google, Microsoft et Apple créaient la FIDO Alliance dans le but d’uniformiser les normes d’authentification sans mot de passe sur les différentes plates-formes, appareils et navigateurs. A présent, Google va donc ouvrir la technologie aux comptes utilisateurs en permettant à ces derniers de se connecter au moyen d’une ‘passkey’ (clé d’accès).

Cette ‘passkey’ vous permettra par exemple de vous connecter au moyen de votre empreinte digitale ou d’une clé matérielle et non plus avec un mot de passe. L’idée sous-jacente est que la ‘passkey’ constitue une alternative plus sûre aux mots de passe, qui peuvent être piratés toujours plus facilement. En fonction de l’implémentation, la ‘passkey’ pourra également représenter une meilleure alternative à la vérification à deux facteurs ou aux gestionnaires de mots de passe. Les ‘passkeys’ synchroniseront votre authentification sur différents appareils via le nuage. Ils recourent dans ce but à des paires de clés cryptographiques, ce qui vous permettra avec les mêmes données biométriques de vous connecter à des sites web et à des applis que vous utilisez à présent pour votre smartphone par exemple.

Si vous souhaitez utiliser des ‘passkeys’, vous pouvez les activer en vous connectant à votre compte Google.