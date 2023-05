Western Digital met en garde contre un vol de données clients

Le spécialiste du stockage Western Digital a confirmé que des données de clients avaient été volées lors d’une récente cyberattaque. La boutique web de l’entreprise espère pouvoir ouvrir à nouveau ses portes d’ici le 15 mai.

Fin mars, des agresseurs avaient réussi à dérober une copie de la base de données du magasin web de Western Digital, où figuraient notamment des noms de clients, des adresses de facturation et d’expédition, des adresses e-mail et des numéros de téléphone. Des mots de passe et des numéros de cartes de crédit partiels avaient également été dérobés, même si, selon l’entreprises, ces ensembles de données étaient stockés en format crypté.

MyCloud

Le fabricant américain de disques durs et d’autres supports de stockage a déclaré immédiatement après l’attaque ‘avoir pris des mesures pour combattre l’incident et avoir entamé une enquête avec l’aide d’éminents experts du domaine de la sécurité’. L’une de ces mesures a été de fermer la boutique web et d’autres systèmes connectés à internet. Le service MyCloud de l’entreprise avait redémarré le 13 avril.

Western Digital s’attend à ce que l’accès à sa boutique web soit rétabli à partir du 15 mai. Les clients, dont les données se sont retrouvées à la rue, seront bientôt directement contactés par l’entreprise.

En collaboration avec Dutch IT Channel.