LockBit publie des données volées chez Boeing

Le groupe au ransomware LockBit déclare avoir publié l’ensemble des données qu’il a dérobées chez Boeing. L’avionneur aurait refusé de verser la rançon réclamée par la bande.

Les données en question ont été publiées en ligne sur le site web du groupe vendredi passé. Il s’agit de 50 Go de données relatives entre autres à des questions financières, à des activités de marketing et à des renseignements sur les fournisseurs. Des captures d’écran de fichiers journaux de Citrix notamment ont été partagés.

Boeing se montre très chiche en détails à propos de l’incident, tout en reconnaissant néanmoins avoir été la cible d’une cyberattaque, au cours de laquelle un certain nombre d’informations provenant de ses systèmes ont été volées. Il y a quelques années, Boeing avait déjà été victime du rançongiciel WannaCry.

L’avionneur déclare cependant enquêter actuellement sur l’incident et avoir pris contact dans ce but avec des instances de recherche, des régulateurs et d’autres acteurs potentiellement touchés eux aussi.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.