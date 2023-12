Des hackers dévoilent plus d’1,3 million de fichiers d’une filiale jeux de Sony

Chez Insomniac Games, un développeur de jeux dépendant de Sony, des pirates ont dérobé et publié plus d’1,3 million de fichiers. Il s’agirait entre autres de documents contenant des budgets et des informations sur les jeux à venir.

Les dossiers révèlent entre autres que Sony prévoit de sortir plusieurs titres inspirés de la franchise Marvel au cours des dix prochaines années. Précédemment, Insomniac avait déjà publié un jeu Spider-Man dans ce genre. Le planning inclurait désormais également des jeux inspirés de X-Men. De plus, les fichiers faisaient également référence à un nouveau Ratchet & Clank, un titre exclusif de Sony, dont plusieurs jeux sont déjà sortis au fil des ans.

Rhysida

Les hackers appartiendraient à un collectif appelé Rhysida. Le piratage aurait eu lieu la semaine dernière, mais les fichiers n’ont été publiés que mardi. Les pirates avaient précédemment indiqué qu’ils souhaitaient vendre les documents aux enchères pour environ deux millions de dollars.

Le gouvernement américain a en novembre mis en garde contre ce groupe de hackers, qui ciblerait principalement les secteurs de l’enseignement, des soins de santé, de la production et de la technologie de l’information.