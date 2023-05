‘Les panneaux solaires souvent facilement piratables via internet’

Une recherche effectuée sur divers onduleurs montre que les panneaux solaires sont souvent faciles à pirater. Voilà la teneur de la mise en garde lancée par la Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), le régulateur néerlandais des communications.

Nombre d’onduleurs équipant les panneaux solaires – nécessaires pour convertir l’énergie solaire en électricité – ne satisfont pas aux exigences fixées, selon le régulateur. Il en résulte qu’ils peuvent provoquer des dysfonctionnements et permettre l’accès à d’autres appareils connectés à internet.

Attaques DDoS

En connectant les onduleurs à internet, les propriétaires de panneaux solaires peuvent contrôler leur rendement énergétique. Mais ce n’est pas sans risque, prévient le régulateur néerlandais RDI. Aucun des onduleurs examinés ne répond en effet à la norme de cybersécurité. Voilà qui facilite la vie des hackers. Ils sont en effet capables non seulement de déconnecter des panneaux solaires à distance ou de les assaillir par des attaques DDoS (déni de service), mais il leur est aussi possible de mettre la main sur des données personnelles via ces onduleurs.

En outre, la recherche du régulateur montre que cinq des neuf onduleurs examinés peuvent causer des interférences. En guise d’exemple, le régulateur cite les radios et les petits émetteurs sans fil d’ouverture de portes, qui fonctionnent alors moins bien.

Le régulateur conseille donc aux consommateurs de prévoir pour leurs onduleurs de solides mots de passe et d’effectuer des mises à jour régulières.