La Belgique, l’un des deux pays les plus cyber-sécurisés d’Europe

Depuis la crise du corona, beaucoup d’entreprises sont passées au travail hybride. L’analyste de marché Indusface a par conséquent décidé de mener une enquête pour savoir dans quels pays européens, les télétravailleurs étaient le plus en sécurité. La Belgique et la Finlande se distinguent vraiment sur ce plan avec un index de cybersécurité de 82,45 pour cent.

Cet index est déterminé sur la base du nombre d’attaques DDOS dans un pays, sur la quantité de sites d’hameçonnage (phishing), sur celle de sites d’hébergement de malware, ainsi que sur le nombre d’ordinateurs contaminés. Même si la Belgique et la Finlande obtiennent exactement le même score, il existe des différences singulières au niveau des menaces les plus fréquentes. C’est ainsi que notre pays est étonnamment plus souvent touché par des attaques DDOS, alors qu’on y recèle moins de sites de phishing et d’ordinateurs contaminés (cf. aussi le tableau ci-après).

Position dominante

Plus l’index d’un pays est élevé, moins les entreprises ont de souci à se faire que des informations sensibles leur soient volées à un moment donné. Dans un pays caractérisé par moins d’attaques DDOS réussies, il existe par exemple un plus faible risque que des sites d’entreprise soient bloqués ou que des serveurs et connexions cruciales soient paralysés. Ce qui contribue fortement à la position dominante de la Belgique, c’est que notre pays enregistre le plus faible nombre d’ordinateurs contaminés par 100.000 internautes. Les ordinateurs qui sont infectés par un botnet tel Gamarue, ouvrent leurs portes aux hackers et permettent plus aisément à ces derniers de prendre le contrôle des données et des appareils des entreprises ciblées.

En Europe, l’Autriche est le pays au plus faible nombre de sites web d’hameçonnage et de malware, ce qui lui vaut un index de 80,59 pour cent et une troisième place au classement final. Autre point étonnant: la France recense le nombre le plus faible d’attaques DDOS, mais regorge par contre de sites web dangereux, qui tentent de tromper les utilisateurs ou qui contiennent des programmes malfaisants. Il en résulte que nos voisins n’occupent qu’une huitième place.

Pays à risque

Pourtant, la situation en France est encore acceptable pour les entreprises, si on compare son index à ceux de pays comme la Serbie, la Roumanie et – surtout – la Bulgarie. Cette dernière obtient le pire index dans l’enquête d’Indusface, avec un score de 51,92 pour cent. Avec 1.220 sites de phishing et 1.170 sites d’hébergement de malware (par 100.000 URL), la Bulgarie est le pays européen offrant le moins de sécurité aux télétravailleurs. Quant à la Serbie, elle recense le plus grand nombre d’ordinateurs contaminés par 100.000 internautes, ce qui lui vaut le faible cyber-score de sécurité de 53,83 pour cent et une douteuse deuxième position au classement des pays européens les moins bien cyber-sécurisés.